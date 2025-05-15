На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Читатели «Ленты.ру» оставили более 900 тысяч реакций на сайте за месяц

Владимир Тодоров: медиа может выйти за пределы привычных паттернов
close
Shutterstock

Читатели «Ленты.ру» оставили более 900 тыс. реакций на сайте издания и получили более 1 млн бонусов «СберСпасибо» в рамках совместной акции со Сбером, сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co.

В рамках акции, которая проходила с 6 марта по 1 апреля 2025 года, читатели «Ленты.ру» получали бонусы «СберСпасибо» за оставленные реакции под материалами на сайте издания.

По итогам акции, реакция «Палец вверх» стала самой популярной, а «Сердечко» — самой редкой. Всего за это время пользователи использовали реакции 1 329 396 раз.

Также аналитики «Ленты.ру» выяснили, что за время акции пользователи стали проводить на сайте в 2 раза больше времени, а количество авторизованных пользователей на сайте увеличилось на 12%.

По словам главного редактора «Ленты.ру», директора по развитию медиа Rambler&Co Владимира Тодорова, акция стала новой формой диалога издания с аудиторией.

«Результаты проекта говорят, что медиа может выйти за пределы привычных паттернов и успешно интегрироваться в программы лояльности, банковские и технологические продукты», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами