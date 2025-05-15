Читатели «Ленты.ру» оставили более 900 тысяч реакций на сайте за месяц

Читатели «Ленты.ру» оставили более 900 тыс. реакций на сайте издания и получили более 1 млн бонусов «СберСпасибо» в рамках совместной акции со Сбером, сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co.

В рамках акции, которая проходила с 6 марта по 1 апреля 2025 года, читатели «Ленты.ру» получали бонусы «СберСпасибо» за оставленные реакции под материалами на сайте издания.

По итогам акции, реакция «Палец вверх» стала самой популярной, а «Сердечко» — самой редкой. Всего за это время пользователи использовали реакции 1 329 396 раз.

Также аналитики «Ленты.ру» выяснили, что за время акции пользователи стали проводить на сайте в 2 раза больше времени, а количество авторизованных пользователей на сайте увеличилось на 12%.

По словам главного редактора «Ленты.ру», директора по развитию медиа Rambler&Co Владимира Тодорова, акция стала новой формой диалога издания с аудиторией.

«Результаты проекта говорят, что медиа может выйти за пределы привычных паттернов и успешно интегрироваться в программы лояльности, банковские и технологические продукты», — сказал он.