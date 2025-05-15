Врач раскрыла, является ли цифровая деменция обратимой

Цифровая деменция у молодых людей, вызванная постоянным использованием гаджетов, является обратимым состоянием. Об этом в интервью РИАМО сообщила невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, если скорректировать образ жизни, можно восстановить когнитивные функции.

«Для профилактики цифровой деменции нужно следить за временем использования гаджетов. Можно установить специальные приложения, которые помогают контролировать и ограничивать время, проведенное в Сети. Подросткам достаточно 30 минут — 1 часа, а молодым людям — до 2 часов», — отметила специалист.

Она также посоветовала устраивать регулярный цифровой детокс — например, отказ от смартфона на целый день. Это позволит мозгу отдохнуть и восстановиться. Кроме того, стоит уделять больше времени личному общению с близкими и друзьями, спорту, чтению и прогулкам на свежем воздухе, добавила врач.

До этого Демьяновская рассказала, почему возникает диджитал-деменция. По ее словам, частая смена приложений, веб-страниц и уведомлений перегружают затылочную долю мозга, отвечающую за зрительную информацию, в то время как мозжечок и теменная доля с ее функцией пространственного анализа и практических навыков остаются «недогруженными».

Ранее ученые нашли ген, защищающий от наследственной формы деменции.