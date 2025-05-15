В Твери подростка ударило током в заброшенном здании

В Твери подросток получил удар током в трамвайном депо

В Твери устанавливаются обстоятельства получения электротравмы несовершеннолетним, мальчика ударило током в здании заброшенного депо. Об этом сообщает областная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел в здании заброшенного трамвайного депо по проспекту Чайковского. Двое подростков взломали дверь и проникли в ветхое строение. Находясь внутри один из них получил удар током, спасти его не удалось.

По факту произошедшего проверку проводят региональный СК и прокуратура, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Волгограде годовалого ребенка ударило током в лифте новостройки. Годовалая девочка дотронулась до кнопки лифта и получила удар током. Ребенку потребовалась медицинская помощь, девочка госпитализирована в отделение кардиологии. Состояние пострадавшей медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Башкирии подростка ударило током при вскрытии электрощита в подъезде.