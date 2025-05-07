В Волгограде годовалого ребенка ударило током в лифте новостройки

В Волгограде ребенка госпитализировали после удара током в лифте

В Советском районе Волгограда годовалый ребенок попал в больницу, дотронувшись до кнопки лифта в многоэтажке. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Инцидент произошел в новостройке по улице Петровского. Годовалая девочка дотронулась до кнопки лифта и получила удар током. Ребенку потребовалась медицинская помощь, девочка госпитализирована в отделение кардиологии.

Состояние пострадавшей медики оценивают как удовлетворительное. Представители управляющей компании, обслуживающей дом, произошедшее пока не прокомментировали.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга несовершеннолетний попал в больницу, прикоснувшись к светофору. Медики диагностировали у несовершеннолетнего электроожоги левого предплечья и ягодиц. Пострадавший госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести. Выяснилось, что мальчик из любопытства дотронулся до электрощитка светофора на улице Савушкина.

Ранее ребенок получил ожоги 95% тела во время игр с мячом.