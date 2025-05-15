Россиянам объяснили, как не нарваться на фейковое приложение в Google Play и App Store

В современном мире мобильные приложения стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем их для работы, общения, покупок и развлечений. Однако наряду с полезными программами в магазинах приложений появляются и их вредоносные копии, которые могут нанести серьезный ущерб, рассказал «Газете.Ru» Евгений Комелин, основатель компании АО Искусственное Сознание.

Представьте ситуацию, когда вы ищете приложение для заказа такси или доставки еды. Вводите название в поисковую строку Google Play или App Store и находите программу с похожим названием и логотипом. Она даже имеет неплохие отзывы и высокий рейтинг. Устанавливаете приложение, вводите данные банковской карты для оплаты услуги, а через некоторое время обнаруживаете, что с вашего счета пропали деньги.

«Мошенники часто маскируют вредоносные программы под популярные сервисы. Они копируют дизайн, названия и даже иконки известных приложений, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Такие подделки могут собирать ваши личные данные, красть пароли от банковских приложений или даже устанавливать дополнительные вредоносные программы на телефон», — сказал он.

Особенно опасны фейковые версии банковских приложений. Злоумышленники создают их точную копию, которая запрашивает доступ к вашим данным. После установки такой программы мошенники получают возможность контролировать ваши финансы или украсть личные данные для дальнейшего использования.

«Чтобы не попасться на уловки мошенников, всегда проверяйте информацию о приложении перед установкой. Внимательно изучите название, описание и отзывы. Обратите внимание на количество скачиваний и рейтинг, у популярных приложений обычно много пользователей и положительных отзывов. Проверяйте разработчика, мошенники часто используют похожие названия, но не идентичные оригиналу», — посоветовал он.

Не переходите по ссылкам на скачивание приложений из непроверенных источников. Используйте только официальные магазины приложений. Перед установкой внимательно читайте, какие разрешения запрашивает программа, если они кажутся подозрительными или избыточными, лучше отказаться от установки.

«Если вы все-таки установили подозрительное приложение, немедленно удалите его и смените пароли от важных сервисов. Регулярно обновляйте операционную систему и антивирусное ПО, это поможет защитить ваш телефон от вредоносных программ. Не доверяйте приложениям, которые кажутся подозрительными. Лучше потратить немного времени на проверку, чем потом разбираться с последствиями взлома или кражи личных данных», — резюмировал он.

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