В Нижегородской области неизвестная сломала нос работнику ПВЗ

В Нижегородской области работник пункта выдачи заказов пострадал во время визита неизвестной. Об этом сообщает Гострудинспекция региона.

По предварительным данным, 19-летний молодой человек находился в помещении, когда на него напала женщина и избила. Была ли она клиенткой маркетплейса и по какой причине проявила агрессию к юноше, не уточняется.

Спустя несколько часов после инцидента сотрудник обратился за помощью. У него обнаружили перелом носа и ушибленные раны надбровной области.

«В настоящее время ожидается медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести», – сообщается в публикации.

Сейчас сотрудники Гострудинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Челябинской области посетительница пункта выдачи устроила скандал с работницей. Она пришла поговорить о своем бывшем возлюбленном и попросила девушку позвонить ему. В какой-то момент посетительница замахнулась на пострадавшую и стала нецензурно выражаться.

Ранее водитель пытался изнасиловать подростка на российском складе ПВЗ.