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В Ленобласти восстановят мемориал «Невский порог»

Александр Дрозденко поручил обновить мемориал защитникам Ленинграда
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Правительство Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился восстановить и благоустроить мемориальный комплекс «Невский порог» в Отрадном, посвященный защитникам Ленинграда, сообщил он в своем Telegram-канале.

«В 90-е годы вандалы унесли с мемориала на Ивановском пятачке весь металл, который можно было сдать. Предприятия Отрадного кустарным способом восстановили надпись», — отметил Дрозденко.

Комитет по сохранению культурного наследия обнаружил архивные материалы.

Губернатор посетил мемориал, возложил венок к монументу и провел совещание по восстановлению комплекса.

Планируется, что мемориал увековечивает подвиг защитников Ленинграда.

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