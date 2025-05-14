В Ленобласти восстановят мемориал «Невский порог»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился восстановить и благоустроить мемориальный комплекс «Невский порог» в Отрадном, посвященный защитникам Ленинграда, сообщил он в своем Telegram-канале.
«В 90-е годы вандалы унесли с мемориала на Ивановском пятачке весь металл, который можно было сдать. Предприятия Отрадного кустарным способом восстановили надпись», — отметил Дрозденко.
Комитет по сохранению культурного наследия обнаружил архивные материалы.
Губернатор посетил мемориал, возложил венок к монументу и провел совещание по восстановлению комплекса.
Планируется, что мемориал увековечивает подвиг защитников Ленинграда.