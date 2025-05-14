Брянец затолкал экс-супругу в багажник и насильно вывез в лес

В Брянской области мужчина вывез экс-жену в лес и получил срок 6 лет

Суд вынес приговор жителю Брянской области после обвинений в похищении экс-супруги. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина встретился с бывшей женой якобы для того, чтобы отдать ей детское автомобильное кресло. Он затолкал женщину в багажник и поехал в лес.

«По пути он останавливался и применял к потерпевшей насилие, нанося удары руками», – сообщается в публикации.

Во время поездки женщина попыталась сбежать, но бывший супруг вернул ее в багажник и привез в лес, где она находилась до приезда полиции. Как сотрудники правоохранительных органов узнали о произошедшем, не уточняется.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, более года он не сможет управлять транспортным средством.

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