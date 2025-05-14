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Мать переживала, что не сможет дать детям достойное будущее, и продала их бездетным парам

В Казахстане судят женщину, которая якобы безвозмездно отдала парам своих детей
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PhotographyByMK/Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Караганды обвинили в продаже двух детей, но оказалось, что она отдала их бездетным парам на безвозмездной основе. О новых деталях громкого дела сообщает Nur.Kz.

Недавно прокуратура переквалифицировала обвинение с продажи детей на их дарение. До сих пор следователи были уверены, что многодетная мать из Караганды продала девочку и мальчика, родившихся в 2022 и 2023 годах соответственно, за 6 млн тенге (около 950 тыс. рублей. — прим. ред.), однако «покупатели» заявили, что женщина отдала младенцев безвозмездно. Согласно этой версии, мать переживала, что не сможет дать им достойное будущее из-за трудного финансового положения, и решила повлиять на судьбу детей радикальным способом.

Тем не менее прокурор пояснил, что уголовная ответственность предусмотрена не только за продажу, но и за другие сделки в отношении несовершеннолетних. Адвокат Ирина Маленко списала подобную практику на «несовершенство законодательства». По ее мнению, дети, от которых отказались в роддоме, не обязаны проходить «фильтр в виде детских домов». Тем временем две семейные пары, ставшие приемными родителями для детей женщины, а также медсестра, которая выступила посредником в сделке, остаются на скамье подсудимых.

Ранее жительница Махачкалы стала матерью и попыталась продать младенца за 300 тысяч рублей.

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