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Молодой россиянин избил мать кружкой и едва ее не удушил

В Калининградской области мужчина напал на мать и избил ее керамической кружкой
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РИА Новости

Житель Калининградской области избил мать кружкой и попытался удушить, сообщили в региональном СУ СКР.

Конфликт между родственниками произошел в ночь на 13 мая в доме на Краковском бульваре в Гурьевске. По неназванной причине 23-летний местный житель повздорил с матерью и схватил керамическую кружку, которой стал избивать 41-летнюю женщину.

В какой-то момент он перестал наносить удары и сдавил горло жертвы руками. Когда молодому человеку показалось, что его мать уже не подает признаков жизни, он покинул квартиру.

Тем не менее женщина осталась жива, сейчас она проходит лечение. Ее сыну предъявили обвинение в покушении на жизнь человека. Мужчина задержан. Следствие намеревается ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 12-летний геймер из Москвы напал на мать из-за запрета играть в Counter-Strike.

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