В Москве 12-летний геймер едва не задушил мать из-за Counter-Strike

12-летний школьник из Москвы попытался задушить свою мать, которая запретила ему играть в Counter-Strike 2. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного дома в районе Кунцево. Женщина несколько раз попросила сына прервать компьютерную игру, однако он не послушался ее. Проиграв в очередной раз и услышав ту же просьбу матери, подросток вышел из себя и набросился на родительницу. Геймер вцепился матери в шею и начал ее душить.

Женщине удалось вырваться из рук озверевшего сына и вызвать скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики успокоили подростка и посоветовали его матери отвести сына на консультацию к психологу или психиатру, чтобы проверить голову.

До этого в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел похожий случай. 11-летний подросток набросился на мать с кулаками из-за домашнего задания. В какой-то момент он ударился ногой об пол и получил перелом основания кости стопы.

Мать сама доставила сына в больницу, где ему оказали помощь и отпустили на лечение домой. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

Ранее в Иркутске подростки напали на водителя автобуса с ножом.