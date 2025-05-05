Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве 12-летний геймер едва не задушил мать из-за Counter-Strike

Подросток из Москвы пытался задушить мать из-за запрета играть в Counter-Strike
close
Shutterstock

12-летний школьник из Москвы попытался задушить свою мать, которая запретила ему играть в Counter-Strike 2. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного дома в районе Кунцево. Женщина несколько раз попросила сына прервать компьютерную игру, однако он не послушался ее. Проиграв в очередной раз и услышав ту же просьбу матери, подросток вышел из себя и набросился на родительницу. Геймер вцепился матери в шею и начал ее душить.

Женщине удалось вырваться из рук озверевшего сына и вызвать скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики успокоили подростка и посоветовали его матери отвести сына на консультацию к психологу или психиатру, чтобы проверить голову.

До этого в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел похожий случай. 11-летний подросток набросился на мать с кулаками из-за домашнего задания. В какой-то момент он ударился ногой об пол и получил перелом основания кости стопы.

Мать сама доставила сына в больницу, где ему оказали помощь и отпустили на лечение домой. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

Ранее в Иркутске подростки напали на водителя автобуса с ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами