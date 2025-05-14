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В Подмосковье пьяный мужчина устроил погром в магазине и украл шесть телефонов

В Подмосковье задержали пьяного мужчину, устроившего погром в магазине

В Пушкинском районе Подмосковья пьяный мужчина ворвался в магазин техники, избил владельца торговой точки и украл шесть смартфонов. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Злоумышленник выбил стеклянную дверь в магазине техники, расколотил витрины и украл шесть мобильных телефонов. Владелец торговой точки попытался остановить дебошира, но тот набросился на него и избил.

Прибывший на место наряд Росгвардии задержал нетрезвого грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель Ростовской области. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина с ножом устроил погром в пекарне. Злоумышленник ворвался в помещение, начал кричать на посетителей, разговаривать с пустотой и крушить мебель. На место были вызваны спасатели и полиция. Дебошир успел запереться в туалете и пытался сжечь свои вещи. Екатеринбуржца удалось задержать.

Ранее россиянин избил женщину в магазине из-за кашля.

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