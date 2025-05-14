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В Чувашии блогерша поговорила с подростком на непристойные темы и стала фигуранткой дела

В Чувашии блогера подозревают в развратных действиях в отношениях подростка
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Shutterstock

Блогерша из Чувашии стала фигуранткой уголовного дела после записи контента. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Чебоксарах. По версии следствия, подозреваемая в прозрачной одежде разгуливала по местному торговому центру и разговаривала с 14-летним подростком на непристойные темы. Помимо этого, в отношении школьника она совершала развратные действия. Все происходящее блогерша записывала на камеру.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях, совершенных в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

«Следствием продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление подробных обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

Сотрудники ведомства не исключают, что подозреваемая могла совершать подобные преступления, но с другими молодыми людьми.

Ранее российский студент познакомился с семиклассницей, развратил ее и снял это на видео.

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