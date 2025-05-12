Пенсионерка в Швейцарии год подкармливала соседского кота и оказалась в суде

OC: в Швейцарии пенсионерка оказалась в суде за то, что кормила чужого кота

Пенсионерка из Швейцарии в течение года подкармливала соседского кота и оказалась в суде, пишет Oddity Central.

Конфликт начался, когда владелец кота по имени Лео заметил, что его питомец все реже возвращается домой. Выяснилось, что пожилая женщина, живущая напротив, уже несколько месяцев подкармливала животное, несмотря на письменные предупреждения этого не делать. Более того, она установила в своей двери специальный лаз, чтобы питомец мог свободно приходить и уходить.

В итоге владельцы Лео подали заявление в полицию, обвинив пенсионерку в незаконном присвоении чужой собственности (по швейцарским законам кошки считаются имуществом владельца). Пенсионерка была оштрафована на $4273, но отказалась платить, и дело дошло до суда.

На заседании стороны пришли к соглашению: кот остался у пенсионерки, а предыдущая хозяйка отозвала иск. Детали договоренности не разглашаются, но местные СМИ уже назвали этот случай одним из самых курьезных в судебной практике Швейцарии.

Ранее в Англии соседи подали в суд на пенсионера из-за того, что его петух громко кричит по ночам.