Двое жителей Башкирии ушли на СВО после того, как повредили общественный туалет

Жители Башкирии ушли на СВО после обвинения в порче городского туалета

Двое жителей Ишимбайского района Башкирии ушли на СВО после того, как их обвинили в порче казенного имущества. Об этом сообщил глава администрации района Азат Ишемгулов на своей странице во «ВКонтакте».

Недавно хулиганы повредили общественный туалет в Центральном парке культуры и отдыха им. А.М. Матросова в городе Ишимбае. Правоохранители установили причастность к инциденту двух молодых людей. Их задержали и доставили на допрос.

Подозреваемые не стали отпираться и решили «добровольно заключить контракт» с Минобороны, чтобы искупить вину. К настоящему времени они уже отправились в зону СВО.

«Вандалы найдены и сделали правильный выбор. Надеюсь, что служба поможет им переосмыслить ценности, проявить себя с лучшей стороны и вернуться с достоинством», — подытожил Ишемгулов.

Ранее россиянина с инвалидностью заставили подписать контракт и отправили на СВО.