Россиянина с инвалидностью отправили на СВО

Жителя Волгограда с инвалидностью заставили подписать контракт и отправили на СВО. Об этом рассказали его родственники, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сообщается, что 38-летнего мужчину с олигофренией заставили подписать контракт в апреле этого года. Как рассказала его знакомая, инвалида раздели, сожгли его одежду и разбили телефон.

Несколько месяцев назад мужчина потерял справку об инвалидности, это произошло во время переезда в Саратовскую область. Там его отказались ставить на учет к психиатру.

Родные контрактника написали обращение в СК, на данный момент ответа из ведомства не поступало.

Недавно сообщалось, что семья 20-летнего срочника из Челябинска считает, что на их сына давили при подписании контракта на участие в СВО. Молодой человек, как уточняется, служил в Псковской области, затем его перевели в Чебаркульский гарнизон, где через два часа после прибытия он подписал контракт якобы под психологическим давлением.

Ранее боец СВО заключил контракт с ВС РФ, чтобы «найти достойный финал».