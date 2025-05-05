Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина с инвалидностью отправили на СВО

«Осторожно, новости»: россиянина с инвалидностью заставили подписать контракт
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Жителя Волгограда с инвалидностью заставили подписать контракт и отправили на СВО. Об этом рассказали его родственники, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сообщается, что 38-летнего мужчину с олигофренией заставили подписать контракт в апреле этого года. Как рассказала его знакомая, инвалида раздели, сожгли его одежду и разбили телефон.

Несколько месяцев назад мужчина потерял справку об инвалидности, это произошло во время переезда в Саратовскую область. Там его отказались ставить на учет к психиатру.

Родные контрактника написали обращение в СК, на данный момент ответа из ведомства не поступало.

Недавно сообщалось, что семья 20-летнего срочника из Челябинска считает, что на их сына давили при подписании контракта на участие в СВО. Молодой человек, как уточняется, служил в Псковской области, затем его перевели в Чебаркульский гарнизон, где через два часа после прибытия он подписал контракт якобы под психологическим давлением.

Ранее боец СВО заключил контракт с ВС РФ, чтобы «найти достойный финал».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами