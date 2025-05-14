Неизвестный с ножом набросился на российского школьника и затащил его в гаражи

В Сызрани неизвестный с ножом набросился на мальчика и затащил его в гаражи

В Сызрани ищут мужчину, который набросился на школьника и затащил в гаражи. Об этом сообщает «Маленькая Сызрань».

Инцидент произошел в Заусиновском районе. Неизвестный с ножом напал на мальчика со спины, а затем потащил его в гаражный кооператив. Там он распылил на школьника перцовый баллончик — несовершеннолетний смог вырваться, разбил бутылку и стал отбиваться от нападавшего битым стеклом. Злоумышленник оставил его и скрылся. Предположительно, он направился в сторону военного городка.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что нападавшего в данный момент разыскивают. Мужчине на вид от 40 до 50 лет, у него полное телосложение и рост от 175 до 180 сантиметров. Злоумышленник был одет в кепку-бейсболку, кроссовки и куртку с длинным рукавом — вся одежда темного цвета. Отмечается, что он может злоупотреблять спиртными напитками.

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