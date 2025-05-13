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В Иркутске мужчина на детской площадке схватил ребенка и бросил вниз

В Иркутске мужчину задержали за нападение на ребенка на детской площадке

В Иркутске мужчину подозревают в нанесении травм десятилетнему мальчику. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на детской площадке на улице Мамина-Сибиряка. По словам матери ребенка, к школьнику и его друзьям подошел мужчина, который стал их оскорблять, а затем применил силу.

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина схватил мальчика и с силой бросил его на покрытие детской площадки.

«Бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в медучреждение, где ему оказали квалифицированную помощь», – сообщается в публикации.

Родители обратились в полицию, сотрудники МВД установили личность подозреваемого и задержали. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку, в действиях мужчины на видео они усмотрели признаки хулиганства. По результатам мероприятий сотрудники примут процессуальное решение.

Ранее в Петербурге трое подростков напали на случайных людей.

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