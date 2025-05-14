Обвиняемые в убийстве младенца супруги пытались переложить вину на сына

В Гонконге супружеская пара, которую обвиняют в убийстве семинедельного младенца, попыталась свалить вину за преступление на старшего ребенка, которому на момент инцидента было два года. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент, в результате которого погиб новорожденный, произошел в 2019 году. Младенец попал в больницу с переломом ребер, бедренной кости и внутричерепным кровоизлиянием. Врачи шесть дней боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось.

Свою вину в совершении преступления родители мальчика не признали и попытались обвинить в зверском избиении старшего ребенка. Экспертиза показала, что полученные новорожденным травмы наносились с силой, которой не обладает дошкольник. Согласно заключению медиков, перелом одного из ребер у ребенка был очень сильным — подобную травму можно получить при падении с большой высоты или автомобильной аварии. Отчет о вскрытии показал, что у погибшего были сломаны восемь костей грудной клетки. Кроме эпидуральной гематомы у ребенка нашли отек мозга.

«Это очень серьезные травмы, для нанесения которых требуется большая сила. Они не могут быть случайными», — рассказал прокурор Лам Хиу-ман во время заседания суда.

По информации СМИ, родители заявили, что старший сын прыгнул на младшего с чемодана, а затем придавил его своим телом. По словам прокурора, пара пыталась выставить старшего сына ревнивым и жестоким ребенком, который постоянно норовил ударить брата.

Рассмотрение дела об убийстве младенца не завершено, вскоре супруги вновь предстанут перед судом.

Ранее в Гонконге няню, оставившую двухлетнюю девочку одну в парке, отправили в тюрьму.