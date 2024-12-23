В США массово отзывают из магазинов опасные детские ложки, разваливающиеся во рту

Daily Mail: в США отзывают 85 тысяч детских ложек, которые могут стать причиной удушья

В США массово отзывают из магазинов опасные ложки для детей, пишет Daily Mail. Они могут развалиться прямо во рту и привести к удушью, предупреждают эксперты.

Комиссия по безопасности потребительских товаров объявила об отзыве более 85 000 детских силиконовых ложек Melii Baby, которые могут представлять опасность для жизни младенцев. Причиной этому стали тревожные сообщения о том, что эти ложки могут ломаться во время использования, что создает риск удушья.

На данный момент компания получила два сообщения о поломке кончика ложки, однако информации о травмах не поступало. Данные столовые приборы, произведенные в Китае, известны своим ярким дизайном с изображениями кошек, динозавров, собак, акул и единорогов. Они продавались в упаковках по три и четыре штуки, а также в составе набора для кормления из пяти предметов.

Длина ложек составляет около 15 сантиметров, и они позиционировались «как идеальные для детей, которые учатся есть самостоятельно».

Ранее стало известно, что по всей территории США распространились опасные устрицы с норовирусом.