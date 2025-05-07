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Пенсионерам из Саратовской области подарили к 9 Мая мармелад с истекающим сроком годности

Под Саратовом пенсионеры получили подарки к 9 Мая с истекающим сроком годности
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Telegram-канал Новости Саратова и Области

Пенсионерам из Саратовской области подарили ко Дню Победы мармелад с истекающим сроком годности. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Саратова и Области».

По словам жительницы села Орлов Гай Ершовского района, власти выдали местным пенсионерами по 15 пачек со сладостями к 9 Мая. При этом срок годности мармелада заканчивается 23 мая 2025 года.

«Что, для пожилых людей не нашлось другого подарочка? По принципу руководства района или пенсионного фонда: «Нате вам, Боже, что нам негоже»», — возмущается женщина.

В комментариях к публикации пользователи также выразили свое негодование. Тем временем в районной администрации ситуацию еще не комментировали.

Ранее в Тульской области две женщины предлагали подарки пенсионеркам и обворовывали их.

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