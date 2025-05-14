Российский полицейский спас женщину, которую во дворе дома порезал ревнивец с ножом

В Челябинске полицейский, возвращавшийся со службы, спас женщину, на которую напал ревнивец с ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 13 мая во дворе жилого дома по улице Российской в Центральном районе, когда возвращавшийся со службы оперуполномоченный услышал женские крики. Он направился на звук и обнаружил 45-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями, а также заметил убегающего с места происшествия мужчину.

Полицейский незамедлительно бросился в погоню, одновременно передав информацию в дежурную часть и организовав вызов скорой помощи. Настигнув подозреваемого, он задержал его с использованием брючного ремня, после чего вернулся оказывать первую помощь пострадавшей.

Установлено, что 49-летний ранее судимый мужчина напал на женщину из-за ревности. Нож был изъят, потерпевшая госпитализирована. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигуранта поместили в изолятор.

Ранее ревнивец избил супругу, подозревая ее в измене, и попал под суд в Хакасии.