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Ревнивец избил супругу, подозревая ее в измене, и попал под суд в Хакасии

В Хакасии будут судить ревнивца, избившего супругу из-за подозрений в измене
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Depositphotos

В Хакасии ревнивец избил супругу из-за подозрений в измене и попал под суд. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает mk-hakasia.ru.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой и сразу напал на свою 39-летнюю супругу, обвиняя ее в измене. Когда женщина попыталась убежать, он догнал ее и продолжил избиение. В результате потерпевшая получила множественные ушибы и перелом ребер.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее россиянин-инвалид избил возлюбленную из-за ревности.

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