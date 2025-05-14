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Петербуржец признался в изнасиловании 14-летней девочки

«МК»: в Ленобласти мужчина признался в изнасиловании школьницы
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Pixabay

В Ленинградской области мужчина, находящийся в следственном изоляторе по делу об угоне машины, признался в изнасиловании школьницы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает mk-lenobl.ru.

Петербуржец, находящийся в следственном изоляторе, признался в изнасиловании 14-летней девочки. Это произошло 30 апреля прошлого года в деревне Большие Колпаны Гатчинского района.

Мужчина добровольно написал явку с повинной, после чего было возбуждено уголовное дело. Мера пресечения в виде содержания под стражей, избранная ранее по другому эпизоду, осталась без изменений. Расследование продолжается.

Ранее пьяный мужчина проник в чужой гостиничный номер в Москве и надругался над девочкой.

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