Петербуржец признался в изнасиловании 14-летней девочки

В Ленинградской области мужчина, находящийся в следственном изоляторе по делу об угоне машины, признался в изнасиловании школьницы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает mk-lenobl.ru.

Петербуржец, находящийся в следственном изоляторе, признался в изнасиловании 14-летней девочки. Это произошло 30 апреля прошлого года в деревне Большие Колпаны Гатчинского района.

Мужчина добровольно написал явку с повинной, после чего было возбуждено уголовное дело. Мера пресечения в виде содержания под стражей, избранная ранее по другому эпизоду, осталась без изменений. Расследование продолжается.

Ранее пьяный мужчина проник в чужой гостиничный номер в Москве и надругался над девочкой.