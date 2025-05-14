В Грузии арестовали экс-министра обороны

Суд заменил залог на арест в качестве меры пресечения бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили. Об этом сообщило агентство Интерпрессньюс.

Прокурор заявила, что Окруашвили умышленно не уплатил залог, установленный судом, в связи с чем сторона обвинения выступила с ходатайством, чтобы залог был изменен на заключение под стражу.

Экс-министр, отвечая на ходатайство стороны обвинения, заявил, что «из-за выделок некоторых он не намерен лишать своих детей денег». Досудебный процесс по делу экс-главы Минобороны проходил в Тбилисском городском суде.

В качестве меры пресечения для Ираклия Окруашвили была избрана уплата залога в размере 20 тыс. лари (более $7,3 тыс.), а также запрет на пересечение государственной границы Грузии до окончания судебного процесса. Срок уплаты залога был определен в 30 дней, указанный срок истек 8 мая.

Ранее суд приговорил Саакашвили к 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы.