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В Грузии арестовали экс-министра обороны

Экс-министру обороны Грузии Окруашвили заменили залог на арест
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Суд заменил залог на арест в качестве меры пресечения бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили. Об этом сообщило агентство Интерпрессньюс.

Прокурор заявила, что Окруашвили умышленно не уплатил залог, установленный судом, в связи с чем сторона обвинения выступила с ходатайством, чтобы залог был изменен на заключение под стражу.

Экс-министр, отвечая на ходатайство стороны обвинения, заявил, что «из-за выделок некоторых он не намерен лишать своих детей денег». Досудебный процесс по делу экс-главы Минобороны проходил в Тбилисском городском суде.

В качестве меры пресечения для Ираклия Окруашвили была избрана уплата залога в размере 20 тыс. лари (более $7,3 тыс.), а также запрет на пересечение государственной границы Грузии до окончания судебного процесса. Срок уплаты залога был определен в 30 дней, указанный срок истек 8 мая.

Ранее суд приговорил Саакашвили к 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы.

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