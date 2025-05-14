В Кабардино-Балкарии копье прилетело в голову школьницы во время тренировки

В Кабардино-Балкарии девочка получила копьем в голову на тренировке

В городе Прохладном Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются обстоятельства травмирования девочки-подростка во время тренировки по легкой атлетике. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 3 мая на территории школы в станице Приближная. Во время тренировки оставшийся без внимания педагога 17-летний юноша метнул копье, которое попало в голову 14-летней школьнице.

Пострадавшую экстренно госпитализировали, в течение нескольких дней медики боролись за жизнь девочки, но спасти ее не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга 10-летний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии после тренировки по велоспорту. Во время занятия мальчик упал животом на ручку тормоза велосипеда. Ему потребовалась медицинская помощь, пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы открытая рана брюшной стенки и ушибленная рана в области таза. Состояние мальчика на момент госпитализации медики оценивали как тяжелое.

Ранее в Москве школьницу парализовало во время тренировки.