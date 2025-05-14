Россиянка сбежала с сыном от мужа-француза и два года пряталась, выдавая себя за монашку

Женщина узнала о масонстве мужа-француза и сбежала от него в российскую глубинку. Следующие два года она пряталась в глуши под видом монашки. Подробности истории сообщает kp.ru.

В 2012 году уроженка Башкирии Ольга нашла на сайте знакомств француза Эмиля (имена изменены. — прим. ред.), с помощью которого поступила в иностранный университет. Мужчина и женщина стали встречаться, съехались, а через три года поженились и обвенчались. В 2017 году Ольга родила сына Мартина, а когда тому исполнилось полтора года, решила показать близким свою родину.

В августе супруги с ребенком должны были возвращаться во Францию и приехали на Казанский вокзал в Москве, откуда собирались отправляться в аэропорт. Однако Ольга улучила момент, заявив, что поймает такси, и исчезла вместе с Мартином. С тех пор на звонки Эмиля она не отвечала. Муж обратился в полицию и начал свое расследование, наняв адвоката с навыками детективной работы. Он был убежден, что жену прячут ее родители, и в их доме трижды проводили обыск, но безуспешно — за год следствие не продвинулось дальше того, что женщина «спустилась на станцию московского метрополитена «Комсомольская».

Новую зацепку дала бывшая соседка Ольги, оказалось, что перед исчезновением та успела спросить ее насчет одной церкви. Правоохранители стали сотрудничать с представителями РПЦ и в итоге обнаружили женщину в одном из населенных пунктов Смоленской области благодаря свидетелю. Знакомый случайно увидел там Ольгу, одетую «по-монашески» в больших «черепашьих» очках, и маленького ребенка.

«Она удивилась, что мы ее все-таки нашли, но в какой-то степени была даже рада. Двухлетние «прятки» ее вымотали. Единственное, чего она боялась, что сына заберут и отдадут мужу. Но мы убедили ее, что этого не случится, что ей хотят помочь», — вспоминает замруководителя отдела ГУУР МВД России, полковник Армен Егиазарян.

Ольга рассказала полицейским, что еще во Франции она раскрыла страшную тайну мужа. Тот оказался масоном и хранил в своих вещах религиозную литературу. В этих книгах описывались разные ритуалы, которые, была уверена женщина, носили сатанинский облик. Она переговорила с мужем, и тот признался в связях с масонами, а также выразил уверенность, что их сын в будущем тоже примкнет к ордену. Тогда Ольга и решилась бежать, чтобы спасти Мартина. В итоге суд оставил ребенка с матерью в России. Сейчас женщина работает учителем, а ее сын учится в башкирской школе.

Ранее мать бросила двоих маленьких детей в больнице Дагестана и уехала из республики.