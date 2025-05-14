В Москве состоится уникальный «Форум будущего 2050»

9 и 10 июня в Москве на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов», расположенного в научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы», пройдет «Форум будущего 2050», посвященный трендам развития России на ближайшие 25 лет. Организатором мероприятия является Институт Tsargrad.tv.

В форуме примут участие 2000 человек, среди которых эксперты, лидеры мнений, представителей государственных структур и бизнеса, а также международные спикеры.

В первый день мероприятие разделится на тематические секции, посвященные космосу, демографии, инновациям и другим направлениям.

Второй день начнется с обсуждения темы «Россия в мировой экономике и внешней политике». Участники рассмотрят имидж регионов, качество жизни, культурные и образовательные аспекты будущего.

В апреле на Форуме лидеров горнодобывающей отрасли, проходящем в Москве в рамках Международной выставки MiningWorld Russia 2025, были обнародованы результаты опроса, согласно которым, подавляющее большинство россиян не видят в роботизации угрозы для рынка труда.

Более 80% респондентов уверены в способности рынка труда адаптироваться к вызовам роботизации. При этом почти 70% ожидают структурных изменений, где одни профессии будут замещаться новыми. Лишь 18,8% россиян сохраняют опасения по поводу возможных массовых сокращений.

Ранее в «Зарядье» стартовал форум креативных индустрий ArtMasters.