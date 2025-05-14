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В Сочи юноша поверил в уголовное дело и лишился 2 млн рублей

В Краснодарском крае юноша поверил мошенникам и лишился 2 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

Житель Сочи спасал себя от несуществующего уголовного дела и за два дня перевел мошенникам 2 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале городской полиции.

Неизвестные связывались с 19-летним юношей под видом сотрудников почтового отделения, Центробанка и ФСБ. Выманив у молодого человека код из СМС-сообщения, аферисты обвинили его в содействии запрещенной организации и запугали уголовной ответственностью.

Злоумышленники по видеосвязи убедили потерпевшего «задекларировать» имевшиеся у него деньги и ценности. За два дня молодой человек совершил семь переводов на указанные мошенниками счета на общую сумму 2 млн рублей.

До этого сообщалось, что житель Южноуральска оформил три кредита, занял денег у друзей и перевел их мошенникам-инвесторам. 64-летний пенсионер увидел в сети рекламу, которая предлагала быстрый заработок на инвестициях. Он перешел по ссылке, после чего с ним связался «брокер», который предложил помощь в покупке и продаже акций. Общий ущерб составил 4,5 млн рублей.

Ранее москвич согласился на замену счетчика и лишился машины и 5 млн рублей.

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