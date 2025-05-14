В СберСити заложен японский сад

В СберСити в Рублево-Архангельском прошла церемония посадки первого дерева — 25-летней сибирской пихты высотой 11 метров, ознаменовав начало создания японского сада и центрального парка площадью 6,6 га. Об этом сообщается на официальном сайте СберСити.

В мероприятии участвовали президент Сбербанка Герман Греф, генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев и ландшафтный архитектор Широ Накане.

Японский сад, спроектированный по традиционным принципам, включит искусственный ручей, 400-метровую парящую тропу, зоны коворкинга, амфитеатр и пирс у озера. Сибирская пихта выбрана не случайно: ее выносливость подходит для умеренно-континентального климата, а вечнозеленые ветви напоминают о цикличности жизни.

Герман Греф отметил, что японский сад — сердце СберСити, воплощение гармонии и упорства. «Уверен, что СберСити и этот сад мы закладываем минимум на сто лет. Все, что мы создаем, должно служить людям долго», — подчеркнул Греф.

Андрей Лихачев добавил, что сад станет точкой притяжения и вдохновения для десятков и сотен тысяч людей. Широ Накане пояснил, что элементы сада, включая каскады и водопад, усилят жизненную энергию района по принципам фэн-шуй.

Парк объединится с набережной озера площадью 30 га, создав обширные прогулочные маршруты. СберСити, занимающий 461 га, рассчитан на 65 тысяч жителей и 70 тысяч рабочих мест, с 30% территории под зелеными зонами. Это первый в России проект, соответствующий мировым стандартам зеленого проектирования.