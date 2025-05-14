Медведь загнал туристов на скалу в Башкирии

В Белорецке туристам пришлось спасаться бегством от медведя, который вышел на тропу во время подъема на гору. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Инцидент произошел на горе Малиновой, группа путешественников из 20 человек совершала подъем, когда на туристическую тропу вышел медведь. Хищник не реагировал на попытки отогнать его и стал преследовать туристов. Людям удалось быстро подняться на скалу, зверь скрылся в чаще.

Шесть человек смогли самостоятельно вернуться в лагерь, остальных со скалы сняли спасатели, которые сопроводили группу на квадроцикле до безопасного места.

До этого сообщалось, что в Прибайкальском районе Иркутской области туристы наткнулись на медведицу во время прогулки. На место были вызваны сотрудники национального парка, но следов зверя замечено не было. По словам туристов, медведица агрессии не проявляла и скрылась в лесу. Госинспекторы Заповедного Прибайкалья советуют не прогуливаться в этом районе в одиночку и не бросать на тропе мусор и пищевые отходы, которые могут привлечь хищника.

Ранее медведь напал на двух пожарных в Забайкальском крае.