В Тюмени неизвестный пытался затолкать в машину двоих детей

Тюменская полиция устанавливает личность злоумышленника, который пытался посадить к себе в машину мальчика и девочку. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Зеленые холмы», рядом с контрольно-пропускным пунктом. Неизвестный мужчина подъезжал к детям и пытался усадить их в свою машину. Родители несовершеннолетних в правоохранительные органы не обращались.

По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге неизвестный пытался похитить ребенка с остановки. С заявлением в правоохранительные органы обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что 29 апреля его 10-летняя дочь вышла из автобуса на остановке и подверглась домогательствам со стороны незнакомца. Мужчина сначала не давал ребенку выйти из транспорта, а затем попытался увести за собой. Обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Калмыкии поймали мужчину, пытавшегося похитить девушку в Ростовской области.