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В МВД пояснили правила регистрации при переезде внутри региона

МВД: при переезде в одном регионе можно не регистрироваться по новому адресу
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Depositphotos

Граждане России в случае переезда в рамках одного региона могут не регистрироваться по новому адресу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

«Если гражданин планирует переезд в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу», — говорится в материалах ведомства.

Регистрация по месту жительства обязательна при переезде в другой регион более чем на 90 дней.

В марте сообщалось, что почти каждый десятый опрошенный россиянин предпенсионного возраста (11%) хотел бы переехать, но не имеет такой возможности. 4% имеют возможность и желание переехать, но не могут решиться на перемены.

Согласно опросу, 15% хотят и планируют переезд в другой регион России. Еще 9% рассказали, что с выходом на пенсию планируют переехать жить за город, а 4% признались, что переехали бы в другую страну, если бы была такая возможность.

Ранее сообщалось, что каждый второй москвич хочет перевезти родителей из региона в Москву.

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