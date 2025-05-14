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В РФ захотели обязать владельцев частных домов участвовать в развитии инфраструктуры

СФ: владельцы частных домов должны участвовать в развитии инфраструктуры
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Совфеда по региональной политике Олег Голов заявил РИА Новости, что владельцев дачных участков и частных домов необходимо обязать участвовать в развитии инфраструктуры, в том числе частичной передаче земли под общие нужды при необходимости.

Голов назвал проблему развития инфраструктуры в районах частной застройки достаточно острой.

«Дачная амнистия» привела к тому, что владельцы участков не готовы уступать даже сантиметра собственной земли, что существенно затрудняет развитие инфраструктуры. Узкие дороги, отсутствие необходимых объектов в генеральных планах — все это принимается как данность», — отметил он.

По словам Голова, муниципалитеты не могут обеспечить необходимый уровень развития инфраструктуры без территориальных возможностей. Поэтому правительство должно разработать законодательные механизмы для обеспечения справедливого распределения затрат на развитие инфраструктуры и создания комфортных условий проживания в малоэтажной застройке.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов говорил, что россияне вправе бесплатно получить от государства дачу и землю под застройку.

Ранее российским дачникам напомнили о штрафах за нарушение режима тишины.

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