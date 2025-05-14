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В Госдуму внесут законопроект о квотах на рабочие места для ветеранов

СРЗП внесет в ГД проект о квотах на рабочие места для ветеранов боевых действий
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Алексей Майшев/РИА Новости

Фракция »Справедливая Россия — За правду» готовит к внесению в Госдуму пакет законопроектов о введении обязательного квотирования рабочих мест для ветеранов боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на документы. Инициатива будет представлена на рассмотрение в среду.

По замыслу авторов, законопроекты направлены на расширение гарантий занятости для ветеранов и поддержку работодателей, готовых выполнять установленные требования. Лидер партии Сергей Миронов сообщил агентству, что проект предусматривает также налоговые льготы: работодателям предлагается снизить на 15% страховые взносы за сотрудников-ветеранов. По словам парламентария, такие меры позволят признать заслуги защитников страны и облегчить их возвращение к мирной жизни.

Миронов напомнил, что аналогичные решения уже действуют в ряде регионов, в частности в Московской области. Там закон обязывает компании с численностью более 100 сотрудников выделять не менее 1% рабочих мест для ветеранов. По данным за первый квартал прошлого года, было создано 7684 квоты, из которых реализованы 1856.

Ранее в Госдуме предложили ускорить выплату пособий участникам СВО, получившим ранения.

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