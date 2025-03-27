Американец польского происхождения нашел на Украине семейный клад

WECB Radio: американец нашел во Львове клад по карте, составленной его отцом

Гражданин США польского происхождения нашел на Украине семейный клад по нарисованной отцом карте. Об этом сообщает американская радиостанция WECB Radio.

Родители 72-летнего Яна Глазевски до Второй мировой войны проживали во Львове, который тогда входил в состав Польши. После начала войны они закопали семейные ценности в лесу недалеко от дома, а затем переехали в Соединенные Штаты.

Через много лет мужчина передал сыну самодельную карту с указанием места, где был зарыт клад. Начиная с 2019 года Глазевски пытался отыскать оставленные во Львове ценности. Семейного дома уже не было, но с помощью карты был найден его фундамент.

В итоге американцу удалось откопать спрятанную шкатулку, в которой оказались украшения его матери, крестильная ложка с выгравированными фамильными инициалами и другие личные вещи, связанные с его семьей.

Глазевски отметил, что для него крайне важно исполнение обещания разыскать семейные ценности, данного отцу.

5 марта сообщалось, что британские археологи нашли клад из 16 серебряных монет эпохи Римской империи.

Ранее в Шотландии обнаружили клад средневековых золотых монет.