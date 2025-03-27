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Американец польского происхождения нашел на Украине семейный клад

WECB Radio: американец нашел во Львове клад по карте, составленной его отцом
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Emerson College

Гражданин США польского происхождения нашел на Украине семейный клад по нарисованной отцом карте. Об этом сообщает американская радиостанция WECB Radio.

Родители 72-летнего Яна Глазевски до Второй мировой войны проживали во Львове, который тогда входил в состав Польши. После начала войны они закопали семейные ценности в лесу недалеко от дома, а затем переехали в Соединенные Штаты.

Через много лет мужчина передал сыну самодельную карту с указанием места, где был зарыт клад. Начиная с 2019 года Глазевски пытался отыскать оставленные во Львове ценности. Семейного дома уже не было, но с помощью карты был найден его фундамент.

В итоге американцу удалось откопать спрятанную шкатулку, в которой оказались украшения его матери, крестильная ложка с выгравированными фамильными инициалами и другие личные вещи, связанные с его семьей.

Глазевски отметил, что для него крайне важно исполнение обещания разыскать семейные ценности, данного отцу.

5 марта сообщалось, что британские археологи нашли клад из 16 серебряных монет эпохи Римской империи.

Ранее в Шотландии обнаружили клад средневековых золотых монет.

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