Американец польского происхождения нашел на Украине семейный клад

Гражданин США польского происхождения нашел на Украине семейный клад по нарисованной отцом карте. Об этом сообщает американская радиостанция WECB Radio.
Родители 72-летнего Яна Глазевски до Второй мировой войны проживали во Львове, который тогда входил в состав Польши. После начала войны они закопали семейные ценности в лесу недалеко от дома, а затем переехали в Соединенные Штаты.
Через много лет мужчина передал сыну самодельную карту с указанием места, где был зарыт клад. Начиная с 2019 года Глазевски пытался отыскать оставленные во Львове ценности. Семейного дома уже не было, но с помощью карты был найден его фундамент.
В итоге американцу удалось откопать спрятанную шкатулку, в которой оказались украшения его матери, крестильная ложка с выгравированными фамильными инициалами и другие личные вещи, связанные с его семьей.
Глазевски отметил, что для него крайне важно исполнение обещания разыскать семейные ценности, данного отцу.
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Ранее в Шотландии обнаружили клад средневековых золотых монет.