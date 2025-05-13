В Москве пара спасла восьмилетнюю девочку от мужчины с катаной, звавшего ее в подъезд

В Москве муж и жена спасли девочку от зазывавшего ее в подъезд незнакомца

В Москве прохожие задержали молодого человека, который гулял с восьмилетней девочкой и предлагал ей пойти в подъезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Супруги обратили внимание на странную пару еще на кассе в магазине «Пятерочка». Юноша громко разговаривал со школьницей и предлагал ей пойти в подъезд, чтобы «поболтать и согреться». Он купил ей воду и булочку, но когда свидетели спросили у девочки, где ее мама и знает ли она этого молодого человека, растерялся и замолчал.

Тогда муж и жена решили проследить за ними и остановили мужчину, у которого при себе был предмет, похожий на сатану, когда он попытался завести девочку в подъезд дома на 13-й Парковой улице. Неизвестный заявил, что девочка является его сестрой, но очевидцы не поверили этому и вызвали полицию. При досмотре у задержанного нашли катану и нож, а также файлы с хентай-контентом, хранившиеся на телефоне.

Девочка призналась, что познакомилась с ним недавно. Полиция вызвала родителей ребенка и начала проверку обстоятельств произошедшего.

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