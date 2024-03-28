В Петербурге трое подростков нападали на случайных людей

Подростков из Петербурга задержали за нападения на прохожих. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Первый инцидент произошел около одного из домов по Муринской дороге. По версии правоохранителей, школьники окружили местного жителя после того, как тот припарковал машину. Они спровоцировали конфликт, после чего избили и забрали шесть тысяч рублей.

Второй случай произошел неподалеку. Мужчина разговаривал со знакомым, когда подростки подошли к нему и избили. Петербуржцу пришлось обратиться в больницу.

Подозреваемых оперативно задержали. На них завели уголовное дело за хулиганство.

Известно, что ранее правоохранители уже обращали внимание на фигурантов. Из троих подозреваемых двое не ходят в школу и не работают. Все трое живут в Приморском районе города.

Ранее в Карелии толпа школьников набросилась на молодого человека из-за его прически.