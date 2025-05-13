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Свадебное торжество обернулось для 144 гостей рвотой и диареей

В Германии свадьба закончилась для 144 гостей рвотой и диареей
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Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

В Германии более ста человек заразились кишечной инфекцией во время праздничного застолья в честь свадьбы. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в Баварии 1 марта. Как рассказали молодожены, это должен был стать самый счастливый день в их жизни. Но торжество, проходившее в ресторане одной из гостиниц, было испорчено последующими за ним событиями. Из 196 присутствовавших на свадьбе гостей 144 почувствовали после ужина симптомы кишечного расстройства и обратились за помощью с диареей и рвотой.

Медицинское тестирование показало, что недомогание возникло из-за норовируса, которым гости мероприятия заразились во время застолья. Вспышка заболевания была официально подтверждена местными властями.

Ранее сообщалось о том, что 224 пассажира люксового лайнера Queen Mary 2 заразились норовирусом.

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