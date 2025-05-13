В Брянске собака покусала ребенку лицо, девочка в больнице

В Брянске собака напала на девочку около кафе

Девочка из Брянска попала в больницу после нападения собаки. Об этом сообщает Bryansk.news.

Инцидент произошел в кафе на улице Фокина. Как рассказала мать пострадавшей, животное породы кане-корсо лежало около входа, рядом с хозяевами.

В какой-то момент четырехлетняя девочка наклонилась «посмотреть собачку», после чего питомец набросился на ребенка. Все это якобы происходило на глазах у хозяйки животного, которая заметила подошедшего ребенка.

«У девочки серьезная травма правой части лица, порвана верхняя уздечка, психологический шок и стресс», – сообщается в публикации.

На данный момент ребенок находится в стационаре. Родительница рассказала, что из-за процедур девочка каждый день плачет, ей больно есть

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Отец и мать пациентки написали в полицию и прокуратуру. В последней уже обратили внимание на ситуацию. Специалисты организовали проверку.

«В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего», – рассказали в ведомстве.

По результатам мероприятий сотрудники примут меры реагирования.

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