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Мужчина с заболеванием крови помогал людям уклоняться от военной службы

В Азербайджане лаборант с талассемией подделывал анализы призывников за деньги
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Житель Азербайджана помогал призывникам уклониться от службы, получая за это деньги от их родителей. Имея заболевание крови, он работал лаборантом отделения профилактики талассемии Национального центра гематологии и трансфузиологии и подделывал анализы, передает Oxu.Az.

По версии следствия, мужчина с талассемией, наследственным заболеванием, при котором нарушается синтез гемоглобина, брал свою кровь и отправлял ее на анализ как кровь других лиц. Получив результаты анализов, молодые люди регистрировались как больные талассемией и уклонялись от военной службы. Кроме того, лаборант, действуя аналогичным способом, помог нескольким людям восстановить приостановленные пенсии, нанеся ущерб государству.

Следователи выяснили, что «больные талассемией» в течение года не пользовались никакими медицинскими услугами, и вскрыли теневую схему, придуманную лаборантом. Вместе с ним судили двух его знакомых, которые находили «клиентов». В итоге суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы, а его сообщники получили условное наказание.

Ранее военный пообещал россиянину помочь откосить от армии, но не смог и лишился звания.

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