Мужчина с заболеванием крови помогал людям уклоняться от военной службы

Житель Азербайджана помогал призывникам уклониться от службы, получая за это деньги от их родителей. Имея заболевание крови, он работал лаборантом отделения профилактики талассемии Национального центра гематологии и трансфузиологии и подделывал анализы, передает Oxu.Az.

По версии следствия, мужчина с талассемией, наследственным заболеванием, при котором нарушается синтез гемоглобина, брал свою кровь и отправлял ее на анализ как кровь других лиц. Получив результаты анализов, молодые люди регистрировались как больные талассемией и уклонялись от военной службы. Кроме того, лаборант, действуя аналогичным способом, помог нескольким людям восстановить приостановленные пенсии, нанеся ущерб государству.

Следователи выяснили, что «больные талассемией» в течение года не пользовались никакими медицинскими услугами, и вскрыли теневую схему, придуманную лаборантом. Вместе с ним судили двух его знакомых, которые находили «клиентов». В итоге суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы, а его сообщники получили условное наказание.

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