Военный пообещал россиянину помочь откосить от армии, но не смог и лишился звания

Великоновгородский гарнизонный военный суд оштрафовал на 120 тыс. рублей сотрудника пункта отбора на военную службу, который вместе с приятелем пообещал помочь россиянину откосить от заключения контракта и отправки в зону СВО. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, военный договорился с приятелем, что во время отбора добровольцев на службу они обманут мужчину, убедив его, что тот должен подписать контракт и уехать в зону спецоперации. Избежать этого он сможет за взятку в 100 тыс. рублей. Один из злоумышленников должен был заверить мужчину, что может ему помочь откосить от службы, а второй – расскажет, как передать деньги.

В начале мая военный и его приятель встретили мужчину, которого планировали обмануть, около его дома, и тот согласился на их предложение. В приговоре уточняется, что отдать деньги потерпевший должен был третьему лицу. Последнему военный и его приятель сообщили, что он получит деньги в качестве возвращенного долга.

Спустя несколько дней военный с приятелем вновь пришли к дому мужчины и напомнили о договоренности передать деньги. Однако потерпевший так и не отдал нужную сумму — вместо этого он обратился в полицию.

Позже, уже под контролем правоохранительных органов, потерпевший все-таки встретился с другом злоумышленников и передал ему 10 тыс. рублей, а вскоре отдал и оставшиеся деньги. В момент передачи этой суммы полицейские задержали его.

Военный, который спланировал схему обмана, должен был получить 30 тыс. рублей. Однако после того, как друг передал ему эти деньги, он также был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств содействие мужчины в раскрытии преступления, полное признание вины, а также наличие у него малолетнего ребенка. Кроме того, было принято во внимание, что он не был судим, проходил службу в зоне СВО и неоднократно получал награды.

Великоновгородский гарнизонный военный суд назначил бойцу штраф в размере 120 тыс. рублей и лишил его воинского звания. До вступления приговора в силу мужчина находится под подпиской о невыезде.

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