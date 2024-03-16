Учительница начальных классов забеременела от 12-летнего школьника

В США замужнюю учительницу четвертого класса арестовали после того, как она забеременела от несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщает Fox News.

38-летнюю учительницу начальных классов одной из школ в штате Теннеси обвинили в 23 эпизодах растления несовершеннолетних. По данным следователей, Алисса Маккоммон совратила несколько учеников и забеременела от 12-летнего мальчика.

Учительница регулярно приглашала детей на дополнительные занятия к себе домой, где совершала в отношении малолетних действия сексуального характера. Всего ее жертвами может быть больше двух десятков учеников, их личности не раскрываются.

Ранее учительница изнасиловала 12-летнего мальчика на заднем сиденье машины.