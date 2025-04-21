В Кемерово осудили мужчину за осквернение георгиевской ленты в соцсети

Жителя Кемерово посадили на четыре года за комментарий о георгиевской ленте

Житель Кемерово получил срок за осквернение в соцсетях символа воинской славы России. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

В мае прошлого года, незадолго до Дня Победы, 31-летний Александр Панасенко оставил комментарий в местном новостном паблике под постом с напоминанием о штрафах за порчу георгиевской ленты. На это сообщение обратили внимание силовики и признали высказывание Панасенко публичным осквернением символа воинской славы.

Против ранее неоднократно судимого за различные преступления мужчины было возбуждено новое уголовное дело. Кемеровчанин признал вину и предстал перед судом. В итоге его приговорили к реальному сроку и запретили публиковать что-либо в интернете на три года. В исправительной колонии общего режима Панасенко проведет четыре года и четыре месяца.

Ранее двоих подростков посадили после совершеннолетия за снятый в школе ролик об СВО.