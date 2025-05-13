Миронов считает опасным членство России в ВОЗ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости выхода России из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку считает членство в этой организации угрозой суверенитету и национальной безопасности страны. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Миронов пояснил, что 19 мая в Женеве состоится Всемирная ассамблея здравоохранения, где планируется подписание так называемого Пандемического соглашения. По его мнению, этот документ предоставит решениям ВОЗ приоритет над национальным законодательством стран-участниц как во время пандемий, так и в межпандемийный период, а в случае неповиновения будут применяться санкции. Миронов уверен, что России следует отказаться от подписания этих обязательств и «разорвать все связи» с ВОЗ.

«Дальнейшее пребывание нашей страны в ВОЗ несовместимо с суверенитетом РФ и обеспечением государственной безопасности», — подчеркнул депутат.

В начале мая президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить добровольные взносы во Всемирную организацию здравоохранения.

Ранее в ВОЗ провели учения на случай возникновения новой пандемии.