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Россиян хотят премировать за помощь в депортации о мигрантов-нарушителей

В Госдуме призвали платить россиянам за сообщения о мигрантах-нарушителях
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Алексей Майшев/РИА Новости

В России необходимо ввести выплаты для россиян за предоставление информации о мигрантах-нарушителях – им следует отдавать половину штрафа и имущества, конфискованного у такого иностранного гражданина при депортации. С такой инициативой депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Владимир Плякин обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Россиянам хотят предложить сообщать о фактах пребывания мигрантов в стране без необходимой регистрации, патента на трудовую деятельность, визы и так далее. По мнению депутатов, это побудит россиян активнее выявлять нарушителей миграционного законодательства и решить проблемы, связанные с нехваткой полицейских. В конечном итоге реализация этой идеи позволит снизить количество преступлений, считают авторы инициативы.

Парламентарии предложили пересмотреть размеры штрафов за выявленные нарушения, повысив их с сегодняшних 2-7 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Причем половину полученных государством средств от штрафа и конфискации имущества нарушителей и предлагается передавать в качестве вознаграждения россиянам, благодаря обращению которых удалось задержать и депортировать нелегального мигранта.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов потребовал от генпрокурора Игоря Краснова проверить законность предоставления мигрантам жилищных субсидий. По словам Миронова, в регионах РФ участились случаи, когда «новые граждане» получают жилье за счет бюджета, обходя россиян, стоящих в очередях десятилетиями. Такая «поддержка» мигрантов нарушает права граждан РФ, подчеркнул он.

Ранее в Госдуме предложили не пускать детей нелегальных мигрантов в детские сады.

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