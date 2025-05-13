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«Показал и сбежал»: мужчина навел панику в банке, показав посетителям странный предмет

В Хабаровске мужчина напугал посетителей банка предметом, похожим на взрывчатку
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровске местный житель напугал посетителей и сотрудников отделения банка странным предметом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в один из дней на неделе с 5 по 11 мая в Центральном районе. Он зашел в банк под видом клиента, затем продемонстрировал странный предмет, похожий на взрывное устройство и скрылся. На место ЧП выехал наряд полиции. Правоохранители быстро задержали хулигана неподалеку от отделения банка — им оказался 24-летний местный житель. Предмет, который мог представлять опасность для окружающих, обследовал кинолог с собакой, а также взрывотехник. Специалисты установили, что устройство безопасно.

«Как пояснил мужчина, изъятый предмет купил накануне. С утра он употреблял спиртные напитки, а затем отправился на прогулку. В отделение банка злоумышленник зашел спонтанно», — уточнили в МВД.

В отношении нарушителя общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.

Ранее в Калининграде экс-сотрудница банка обналичила вклады клиентов на 10 млн рублей.

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