РКК помог найти более двух тысяч человек с начала ЧС в Курской области

Глава РКК Савчук: с начала ЧС в Курской области нашли более 2,4 тыс. человек

С начала чрезвычайной ситуации в Курской области Российский Красный Крест (РКК) помог в поиске более 2,4 тыс. человек. Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук на пресс-конференции «Российский Красный Крест в системе Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца», прошедшей в Москве, пишет РИА Новости.

Савчук отметил, что поисковая помощь стала частью масштабной работы РКК в рамках реагирования на кризис в регионе. Сейчас на территории Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областей действуют четыре профессионально подготовленные команды быстрого реагирования.

Помимо поисковых операций, РКК активно развивает инфраструктуру гуманитарной помощи. По словам Савчука, в региональных отделениях по всей стране оборудовано 60 складов с необходимыми запасами. Организация также планирует создать дополнительные окружные склады, чтобы оперативно оказывать помощь в случае новых кризисов.

С 2022 по 2024 год помощь от РКК ежегодно получают более 2 млн человек. Из них свыше 1,6 млн пострадали в чрезвычайных ситуациях. В социальной сфере организация помогла более 10 тыс. граждан, находящихся в стационарах, а свыше 60 тыс. пожилых людей получили помощь на дому.

Также, по данным РКК, добровольцы более 200 тыс. раз сдавали кровь и костный мозг, в результате чего было собрано около 95 тонн донорской крови.

До этого Савчук сообщал, что за 2024 год РКК смог оказать поддержку более 200 тыс. человек, которые так или иначе пострадали от обстрелов и боевых действий в приграничных регионах.

Ранее стало известно, что в России появится приложение для помощников по уходу за людьми.