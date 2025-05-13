Изгнанный из автобуса мужчина разозлился и разбил голову пассажирке в Новосибирске

В Новосибирске буйный мужчина разбил голову пассажирке автобуса, ей потребовалось помощь врачей. Информация об этом появилась в сообществе жителей Первомайского района во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 12 мая на улице Одоевского в автобусе, следовавшем по 54-му маршруту. Пассажир, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, стал развязно себя вести, чем вызвал у окружающих беспокойство. Тогда водитель и кондуктор потребовали, чтобы мужчина покинул салон.

Хулиган вышел на ближайшей остановке, но решил отомстить тем, кто собирался продолжить поездку, и швырнул бутылку в окно автобуса. Осколки разбившегося стекла попали в голову сидевшей рядом женщины и ранили ее. Очевидцы остановили кровотечение подручными средствами, так как в салоне не оказалось автомобильной аптечки. Кроме того, они удерживали виновника произошедшего до приезда полиции.

В УМВД по Новосибирску ситуацию пока не комментировали.

Ранее поножовщина в автобусе произошла в Череповце.