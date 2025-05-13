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Путин поручил разработать идеи об участии цирков в программе «Пушкинская карта»

Кабмин РФ представит Путину идеи участия цирков в программе «Пушкинская карта»
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Пресс-служба Министерства культуры РФ

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства страны разработать и представить предложения, касающиеся участия цирков в программе «Пушкинская карта». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Встреча состоялась 25 марта текущего года.

«Правительству Российской Федерации <...> с учетом ранее данных поручений представить предложения об участии цирков в программе «Пушкинская карта», — говорится в документе.

Из него следует, что кабинет министров страны должен выполнить поручение до 30 ноября 2025 года. При этом ответственным за соответствующую работу был назначен российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Пушкинская карта» — это программа культурного просвещения молодых людей, проживающих на территории РФ. В ее рамках жители страны в возрасте от 14 до 22 лет имеют возможность посещать культурные мероприятия и учреждения за счет государственных средств. Баланс «Пушкинской карты» пополняется ежегодно, но воспользоваться средствами можно только в пределах лимита.

Ранее суд в РФ заблокировал ряд Telegram-каналов с информацией о выводе денежных средств с «Пушкинских карт».

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